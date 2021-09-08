Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi | Video
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Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.