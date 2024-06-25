Google TBMM duvarına çarptı: "Siz neye razısınız ya?" | Video
Dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google ile Komisyon üyeleri arasında gerilim yaşandı. Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak, Google yöneticilerinin, “Düzenlemelere uyarız” sözleri sonrası Başkan Hüseyin Yayman, “Biz düzenlememizi yaparız, siz uyarsınız, düzenlemede sizlik bir şey yok” şeklinde yanıt verdi. CHP’li Okan Konuralp de Google’ın top çeviren açıklamalarına sert çıktı, “Medya uzun yıllar sonra bu konuda birleşti. Siz ortada bir sorun yok gibi davranıyorsunuz! Siz çok masumsunuz, biz sizi yanlış anlamışız gibi yapıyorsunuz! Siz neye razısınız ya…” ifadelerini kullandı.
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