Video Haber Hakurk’ta EYP imhası | Video

Hakurk’ta EYP imhası | Video

Hakurk’ta EYP imhası | Video
11.07.2020 | 19:18

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Milli Savunma Bakanlığı, “Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kg'lık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi” açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta yapılan arama tarama faaliyetine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP'leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kg'lık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.
Bakanlık ayrıca, tespit edilen EYP'lerin imhasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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