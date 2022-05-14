Video Haber Hasan Basri Yalçın | Ukrayna'nın Suriye yansımaları
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna'nın Suriye yansımaları

Hasan Basri Yalçın | Ukrayna'nın Suriye yansımaları

14.05.2022 | 16:47

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Hasan Basri Yalçın'ın 4.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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