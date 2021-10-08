Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında...

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Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
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Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video 07.10.2021 | 01:09
Haşmet Babaoğlu'nun 08.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...