Video Haber Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı?
Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı?

Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı?

07.10.2021 | 17:38

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Haşmet Babaoğlu'nun 07.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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