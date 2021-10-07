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OTOMATİK OYNAT
06:20
Yavuz Donat | Harran 07.10.2021 | 17:41
03:12
Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı? 07.10.2021 | 17:38
03:31
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
07:31
02:38
Engin Ardıç | Üniversiteyi kaşıyacaklar 07.10.2021 | 12:55
02:57
Mehmet Barlas | Türkiye’nin gündemi belli 07.10.2021 | 12:53
22:20
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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18’i örgüt üyesi 20 gözaltı | Video 07.10.2021 | 09:44
01:40
Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video 07.10.2021 | 01:09
10:33
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Murat Ongun'un TÜGVA yalanı ifşa oldu! | Video 06.10.2021 | 22:18
05:11
Teksas’taki saldırıya neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 06.10.2021 | 21:44
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05:28
04:25
İstanbul trafiğinde son durum | Video 06.10.2021 | 19:04
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Yavuz Donat | Tarih... Kültür... Ve sığınmacılar 06.10.2021 | 16:41
Haşmet Babaoğlu'nun 07.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...