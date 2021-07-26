Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor
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OTOMATİK OYNAT
03:00
Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor 26.07.2021 | 16:31
01:28
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video 26.07.2021 | 09:55
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Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
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Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı | Video 25.07.2021 | 14:07
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YPG/PKK Afrin'i vurdu | Video 25.07.2021 | 13:31
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Okan Müderrisoğlu | Medyada... ‘Maskeli balo ve sahte yüzler!’ 24.07.2021 | 16:43
03:39
Hasan Basri Yalçın | Besleme basın 24.07.2021 | 16:40
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Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Ağaç dalında çöp poşeti 24.07.2021 | 16:37
Haşmet Babaoğlu'nun 26.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...