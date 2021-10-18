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OTOMATİK OYNAT
01:35
02:45
Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 18.10.2021 | 17:37
18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
07:36
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 18.10.2021 | 16:49
02:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 18.10.2021 | 16:47
02:18
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 18.10.2021 | 16:46
02:53
Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır" 18.10.2021 | 16:02
08:18
07:27
11:10
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
05:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
06:29
29:00
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25
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Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 16.10.2021 | 23:05
02:26
Son rötuşları yapılan AKM’de ışıkları yakıldı | Video 16.10.2021 | 22:24
Haşmet Babaoğlu'nun 18.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...