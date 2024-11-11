Hazar Denizi'nde görülen dev hayvanın görüntüsü uzmanlar tarafından inceleniyor

Hazar Denizi'nde geçtiğimiz günlerde görülen devasa bir varlık, bilim dünyasında merak konusu oldu. Bakü Bulvarı'ndaki uzmanlar, bu bilinmeyen canlının gerçekten bir balina olup olmadığını ve Hazar Denizi'ne nasıl geldiğini belirlemek amacıyla yoğun bir araştırma süreci başlattı.