HDP'nin terörist yakınlarını Meclis'e çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki | Video
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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 859'uncu gününde de devam ediyor. HDP'nin dünkü grup toplantısına tepki gösteren Celil Begdaş, “Bugüne kadar HDP'li vekillerden hiçbiri bizi gündeme getirmedi. Meral Danış Beştaş geldi yanımıza sadece söz verdi, şimdi ise kendisi teröristleri Meclis'e çıkardı” dedi.