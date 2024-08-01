Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız.Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Nasrallah'ın açıklamasının ardından Hizbullah'ın silahlı kanadı İsrail'e onlarca füze fırlattı. İsrail'in de Lübnan'ı bombaladığı belirtiliyor.