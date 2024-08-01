Video Haber Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor!
Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor!

Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor!

01.08.2024 | 23:13

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız.Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Nasrallah'ın açıklamasının ardından Hizbullah'ın silahlı kanadı İsrail'e onlarca füze fırlattı. İsrail'in de Lübnan'ı bombaladığı belirtiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı 01:47
Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı 01.08.2024 | 23:18
Hizbullah İsrail’i füzelerle vuruyor! 02:32
Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor! 01.08.2024 | 23:13
Ankara’da ABD ile Rusya’nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video 04:20
Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video 01.08.2024 | 16:40
MSB: Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirilmiştir | Video 09:56
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 01.08.2024 | 12:39
MSB: Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirilmiştir | Video 09:56
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 67 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” | Video 01.08.2024 | 12:22
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir’de | Video 13:20
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de | Video 01.08.2024 | 11:16
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi | Video 11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 00:28
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2024 | 09:03
Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlunun işlediği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı | Video 03:07
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlunun işlediği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı | Video 01.08.2024 | 08:54
Son 4 günde FETÖ’ye yönelik 21 ilde düzenlenen Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 00:28
Son 4 günde FETÖ’ye yönelik 21 ilde düzenlenen “Kıskaç-24” operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2024 | 08:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti | Video 17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti" | Video 31.07.2024 | 14:27
İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: Bunlar tesadüf mü? | VİDEOHABER 09:59
İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: "Bunlar tesadüf mü?" | VİDEOHABER 31.07.2024 | 11:57
Hamas Lideri İsmail Haniye şehit edildi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İslam dünyasının ortak kaybı | Video 11:36
Hamas Lideri İsmail Haniye şehit edildi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İslam dünyasının ortak kaybı" | Video 31.07.2024 | 10:20
Hamas Lideri İsmail Haniye şehit edildi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu suikastı dünya kaldıramaz | Video 28:47
Hamas Lideri İsmail Haniye şehit edildi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu suikastı dünya kaldıramaz" | Video 31.07.2024 | 10:11
İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne Kuyu-14 operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video 01:16
İş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne “Kuyu-14” operasyonları: 15 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video 31.07.2024 | 08:48
HAMAS lideri İsmail Heniyye İran’da uğradığı suikastta şehit edildi 04:19
HAMAS lideri İsmail Heniyye İran'da uğradığı suikastta şehit edildi 31.07.2024 | 08:19
Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı 01:00
Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı 30.07.2024 | 23:45
A Haber Beyrut’ta patlama bölgesinde! 01:45
A Haber Beyrut'ta patlama bölgesinde! 30.07.2024 | 20:46
İzmir Urla’da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale... 17:06
İzmir Urla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale... 30.07.2024 | 20:37
SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vurdu: Beyrut’ta şiddetli patlama! A Haber olay yerinden aktardı! 06:15
SON DAKİKA | İsrail Lübnan'ı vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama! A Haber olay yerinden aktardı! 30.07.2024 | 20:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA