Video Haber İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı | Video
İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı | Video

İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı | Video

12.01.2022 | 22:33

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Suriye’nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

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