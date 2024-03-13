İftar vakti odunluk alev alev yandı
Düzce’de 3 katlı evin odunluk kısmında çıkan yangı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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