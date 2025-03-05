Video Haber Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

05.03.2025 | 19:21

Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni’nde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!

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Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 23:52
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