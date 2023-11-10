Video Haber İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi

İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi

10.11.2023 | 20:49

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Buraq Okulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 05:01
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 10.11.2023 | 20:49
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 01:41
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 10.11.2023 | 20:49
Son dakika: Yargıtay’dan AYM açıklaması 01:25
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması 10.11.2023 | 19:57
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 00:30
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 10.11.2023 | 19:32
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 01:38
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 10.11.2023 | 19:32
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 06:34
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 10.11.2023 | 19:32
Muş’ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil başladı 01:38
Muş'ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil başladı 10.11.2023 | 19:31
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04
Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’a yönelik o çıkışına tepki yağdı! | Video 00:44
Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’a yönelik o çıkışına tepki yağdı! | Video 10.11.2023 | 16:19
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video 00:42
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video 10.11.2023 | 15:32
MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video 00:25
MİT, PKK/KCK’nın uyuşturucu ve kara para trafiğini yöneten teröristi etkisiz hale getirdi | Video 10.11.2023 | 15:11
Bakan Koca pandemi sonrası hekim göçünü tek tek rakam vererek anlattı | Video 01:26
Bakan Koca pandemi sonrası hekim göçünü tek tek rakam vererek anlattı | Video 10.11.2023 | 15:04
Başkan Erdoğan’dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı’ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail’e baskı yapın | Video 14:31
Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: "Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın" | Video 10.11.2023 | 11:16
Bakan Koca’dan ’Beyaz Reform’ açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı | Video 49:17
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: "Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı" | Video 10.11.2023 | 10:50
Atatürk, vefatının 85’nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı’nda anıldı | Video 08:44
Atatürk, vefatının 85'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı | Video 10.11.2023 | 10:03
CHP, Taksimde düzenlenen 10 Kasım anma programına çelenk getirmeyi unuttu | Video 00:16
CHP, Taksimde düzenlenen 10 Kasım anma programına çelenk getirmeyi unuttu | Video 10.11.2023 | 10:40
Bakan Yerlikaya’dan 10 Kasım paylaşımı | Video 00:20
Bakan Yerlikaya'dan 10 Kasım paylaşımı | Video 10.11.2023 | 09:17
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören | Video 24:44
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören | Video 10.11.2023 | 09:19
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 00:39
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden Atatürk’e özel video klip | Video 10.11.2023 | 08:47
Biden’ın konuşması Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi 01:09
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi 10.11.2023 | 00:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA