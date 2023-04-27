Video Haber İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video

İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video

27.04.2023 | 08:55

İstanbul Havalimanı’nda 13.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan kişilerin oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarında sandıklar ve oy kabinleri kuruldu. Seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise 27 Nisan Perşembe günü sabah saat 08.00 itibariyle oy verme işlemine başlandı. Oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da burada yapılacak.
Sydney'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Havalimanı'nda oyunu kullanan Ferhat Kopuz, "Vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız. Hayırlısı olsun" dedi.

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