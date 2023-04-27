İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video
İstanbul Havalimanı’nda 13.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan kişilerin oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.
Sydney'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Havalimanı'nda oyunu kullanan Ferhat Kopuz, "Vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız. Hayırlısı olsun" dedi.
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