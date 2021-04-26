Video Haber İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video

İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video

İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video
26.04.2021 | 08:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 02:58
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 26.04.2021 | 09:50
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 02:11
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 26.04.2021 | 09:32
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 26.04.2021 | 08:31
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 00:22
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 26.04.2021 | 02:46
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 01:14
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 25.04.2021 | 23:51
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 05:45
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 04:41
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 01:01
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 25.04.2021 | 19:51
SON DAKİKA HABERİ: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi | Video 05:01
SON DAKİKA HABERİ: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi | Video 25.04.2021 | 19:47
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video 03:31
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video 25.04.2021 | 19:07
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri hakim karşısına çıkıyor | Video 02:42
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının "azmettiricileri" hakim karşısına çıkıyor | Video 25.04.2021 | 18:24
Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video 01:42
Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video 25.04.2021 | 18:25
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri hakim karşısına çıkıyor | Video 03:45
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının "azmettiricileri" hakim karşısına çıkıyor | Video 25.04.2021 | 18:00
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video 00:40
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video 25.04.2021 | 17:25
MSB “Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi” | Video 00:39
MSB “Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi” | Video 25.04.2021 | 17:14
Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu: Sözde Soykırım iddiaları yüz yılın iftirasıdır! | Video 10:37
Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu: "Sözde Soykırım iddiaları yüz yılın iftirasıdır!" | Video 25.04.2021 | 16:21
Son dakika! MSB duyurdu: Yerle bir edildi! | Video 00:54
Son dakika! MSB duyurdu: "Yerle bir edildi!" | Video 25.04.2021 | 13:55
Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu 00:30
Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu 25.04.2021 | 13:50
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 03:36
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 25.04.2021 | 09:46

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müşterek soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş, muvazzaf kobununda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şu ana kadar çok sayıda gözaltının olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA