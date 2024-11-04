Video Haber Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

04.11.2024 | 17:34

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yõnelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı.

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