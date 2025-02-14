Kabine’de değişim olacak mı? Başkan Erdoğan altını çizerek vurguladı... | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti kongresi, Suriye’deki yeni yönetim, CHP’nin şaibeli kurultayı ve CHP'li belediye başkanları arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı savaşını değerlendiren Başkan Erdoğan’ın gündeminde ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik skandal açıklamaları da vardı. “Bu yol, yanlış bir yol” diyen Başkan Erdoğan “Trump’tan seçimden önce verdiği vaadi yerine getirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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