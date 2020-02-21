"Kale arkası" 26 yıl sonra yeniden ekranlarda! Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç eski günleri andı | Video
1994 yılında ATV'de Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'un sundukları kale arkası programı 26 yıl sonra yeniden ekranla buluştu. Yeniden ekranlara gelen "Kale arkası"nda Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç eski günleri andı.
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