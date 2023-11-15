Video Haber Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi

Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi

15.11.2023 | 20:00

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

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