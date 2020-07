Keçi tartışması kavgaya dönüştü, müdahale etmek isteyen arkadaşının motosikletini ateşe verdi | Video

Sivas’ta tartıştıktan sonra kavga eden iki arkadaştan birisi diğer arkadaşının motorunu yaktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Yenişehir mahallesinde eski fuar alanında meydana geldi. Boş alanda keçilerini yayan Serkan Çakar, alanda bulunan iki arkadaştan birinin gaspına uğradı. İki arkadaştan biri olan O.K., Çakar’dan keçi yemek istediğini belirterek bir keçi vermesini istedi.Çakar, keçilerin süt keçisi olduğunu ifade ederek O.K.’yı reddetti. O.K. zorla bir keçi alarak yanında bulunan arkadaşının motorunun sepetine koydu. Motorun sahibi olan arkadaşı H.S motorun sepetine konulan keçiyi alarak tekrardan boş alana bıraktı. Çobanın üzerine yürüyen O.K.’ya engel olmaya çalışan arkadaşı H.S’nin arasında kavga çıktı. Duruma sinirlenen O.K. arkadaşı olan H.S.’nin motorunu ateşe verdi.