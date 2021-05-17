Kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu arttı | Video
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Yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirlerinin bu sabah itibarıyla son ermesiyle İstanbullular da yeni bir döneme girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 ile 05.00 arasına çekildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala megakentte trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 55'e yükseldi. Kısıtlama öncesine evlerine yetişmek isteyen vatandaşlar metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk oluşturdu.