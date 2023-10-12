Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Kudüs’te Eski Şehir bölgesinde çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Gebze'de hortum! 12.10.2023 | 23:31
00:14
Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı 12.10.2023 | 23:30
01:30
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı 12.10.2023 | 21:29
00:40
Lüleburgaz TEM Otoyolu kenarında yangın: Sürücüler zor anlar yaşadı 12.10.2023 | 21:29
33:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video 12.10.2023 | 19:53
09:57
05:13
02:02
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü | Video 12.10.2023 | 18:06
35:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar 12.10.2023 | 19:37
00:43
Sahte ilanla otomobil dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı 12.10.2023 | 18:36
24:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "38 organize mafya tipi suç çetesi çökertildi" 12.10.2023 | 11:54
09:19
00:30
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu 11.10.2023 | 20:41
06:38
Bursa'da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu 11.10.2023 | 18:43
00:19
00:35
Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yol uygulamasında yakalandı 11.10.2023 | 18:43
00:24
Fatih’te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı 11.10.2023 | 17:58
01:24
Myanmar selinde 27 bin 302 kişi yerinden oldu 11.10.2023 | 17:58
06:31
00:28
Çorum'da öğrenci servisi kaza yaptı 11.10.2023 | 17:58