Video Haber 'Kuyu-20' operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı
'Kuyu-20' operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı

'Kuyu-20' operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı

26.08.2024 | 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonu düzenlendiğini belirterek Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11'inin de tutuklandığını açıkladı.


"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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