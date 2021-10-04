Macron’un unutturmak istediği gerçekler: Sadece Cezayir değil, Afrika’da utanç tarihi… | Video

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Öldürdükleri Faslı Müslümanların resimlerini pula bastırdılar. Ya da İkinci Dünya Savaşı’nde zorla cepheye sürdükleri Senegallileri savaş bittiğindeyse kurşuna dizdiler. Veya 1917 yılına bakalım. Çad’da bir sempozyum sırasında 400 İslâm âlimini katlettiler. Fransa’dan bahsediyoruz. Ve bunlar işledikleri suçların sadece birkaçı aslında. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunumuyla Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümünde Fransa’nın Afrika’daki kara geçmişi masaya yatırılıyor.