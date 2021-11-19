Video Haber Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar

Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar

19.11.2021 | 16:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 04:03
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 02:27
Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 19.11.2021 | 16:39
Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 03:03
Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 19.11.2021 | 16:37
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 01:36
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 19.11.2021 | 16:31
Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş’ten deprem açıklaması: ’’Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok’’ 02:05
Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten deprem açıklaması: ''Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok'' 19.11.2021 | 16:21
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 00:46
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 19.11.2021 | 16:05
Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 00:27
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 19.11.2021 | 14:40
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 02:01
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 19.11.2021 | 14:12
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 03:43
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 19.11.2021 | 11:15
Bakan Akar’dan NATO açıklaması | Video 08:41
Bakan Akar'dan NATO açıklaması | Video 19.11.2021 | 10:52
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 00:46
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 19.11.2021 | 09:59
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 19.11.2021 | 01:20
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 01:15
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 19.11.2021 | 00:25
Ankara Valisi Vasip Şahin’den ilk açıklama | Video 04:13
Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video 19.11.2021 | 00:10
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 02:40
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 19.11.2021 | 00:00
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 03:00
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 18.11.2021 | 23:48
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 02:20
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 18.11.2021 | 23:43
28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 03:20
28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 18.11.2021 | 22:25
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 00:42
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 18.11.2021 | 22:04
Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi | Video 02:11
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video 18.11.2021 | 20:05

Mahmut Övür'ün 19.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA