Malatya'da özel harekat eşliğinde terör operasyonu
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren örgüt üyesi, özel hareket polislerinin katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
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