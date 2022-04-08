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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Bahçeli çok kararlı 08.04.2022 | 08:38
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Vergi ve ekonomi paketi yasalaştı | Video 08.04.2022 | 01:10
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video 07.04.2022 | 20:42
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Salih Tuna | O zam da bu ne? 07.04.2022 | 16:57
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Engin Ardıç | Haftada üç gün özgürlük! 07.04.2022 | 15:48
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Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan kadın gazeteciye azar 07.04.2022 | 13:55
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Mehmet Barlas | Putin’in kızları yaptırım listesinde 07.04.2022 | 13:53
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Okan Müderrisoğlu | Ekonomik Program’dan dönüş de yok, taviz de! 07.04.2022 | 13:51
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Mehmet Barlas'ın 08.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...