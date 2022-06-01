Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan'ın The Economist makalesinde önemli mesajlar var
Mehmet Barlas | Erdoğan'ın The Economist makalesinde önemli mesajlar var

Mehmet Barlas | Erdoğan'ın The Economist makalesinde önemli mesajlar var

01.06.2022 | 14:56

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Mehmet Barlas'ın 01.06.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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