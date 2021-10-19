Video Haber Mehmet Barlas | Farklı sistemler
Mehmet Barlas | Farklı sistemler

Mehmet Barlas | Farklı sistemler

19.10.2021 | 10:16

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SON DAKİKA: 5 YPG/PKK’lı teröristin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! Hainlerin sonu kamerada... 03:44
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Hevsel Bahçeleri’nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:07
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Başkan Erdoğan'dan yerli savunma sanayii vurgusu: İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz | Video 18.10.2021 | 20:05
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu | Video 01:35
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda’da Angola Meclisi’ne hitap etti 18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
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Mehmet Barlas'ın 19.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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