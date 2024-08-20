"Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Yapılan aramalarda 2 bin 269 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.
Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.
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