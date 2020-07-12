Merve Boluğur'un bikinisiyle yaptığı sahil dansı binlerce beğeni aldı! | Video
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Merve Boluğur karantina döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlar üzerinden aldığı yorumlarla kendisinden söz ettirmişti. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu sahil kenarında siyah bikinisiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı, çok konuşuldu.