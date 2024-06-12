Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız!

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız!

12.06.2024 | 19:43

MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değil. Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmeli." ifadelerini kullandı.

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