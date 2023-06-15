Milli Savunma Bakanı Güler, Estonyalı mevkidaşı Pevkur ile görüştü | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Estonya Savunma Bakanı Hanna Pevkur ile bir araya geldi.
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