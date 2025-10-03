Video Haber MİT, İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı | Video
03.10.2025 | 08:30

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İsrail’e çalıştığını tespit ettiği bir kişiyi "Metron Faaliyeti" adı verdiği operasyon ile yakaladı.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİF OLDU
MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı. Bu arada İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü. Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025'te WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

4 BİN DOLARA MOSSAD CASUSLUĞU
Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, Serkan Çiçek'e 01.08.2025'te 4 bin USD değerinde kripto para ödemesi yaptı. Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Çiçek, Faysal Rasheed'in teklifini kabul etti.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜ ANCAK BULAMADI
Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 01-02.08.2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 03.08.2025'te irtibatı sonlandırdı.
