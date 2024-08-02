MİT'in tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'tarihi takas' operasyonu! İşte detaylar… | Video

Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde en geniş kapsamlı takas operasyonlarından birine imza atarken, bu operasyon İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en kapsamlı takas olarak tarihe geçti. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, takas için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarken, operasyonun tüm detayları belli oldu. İşte detaylar....