Münbiç'ten özel görüntüler... PKK/YPG dağın içerisine yaşam alanı yaptı! | Video
Münbiç'ten özel görüntüler... PKK/YPG dağın içerisine yaşam alanı yaptı. A Haber o bölgeyi görüntüledi...
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