Video Haber NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

25.11.2024 | 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesinin ana gündeminin Rusya - Ukrayna savaşı olması bekleniyor.

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