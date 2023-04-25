Osman Nuri Kabaktepe'den Beğeni Toplayan Paylaşım: Türkiye'yi Seven Sevilir | Video
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından "Türkiye'yi Seven Sevilir" adlı klip paylaştı. Büyük beğeni toplayan klip kısa sürede onbinlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler vaatlerini ve projelerini paylaşırken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yeni bir klip daha yayınlandı.
"TÜRKİYE'Yİ SEVEN SEVİLİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip büyük beğeni topladı. Vatan ve millet sevgisi temasının vurgulandigi klip kısa sürede onbinlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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