Platonik aşık cinayetinde son dakika gelişmesi! Cezai ehliyeti araştırılacak | Video
Erzurum'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.
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