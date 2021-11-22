Video Haber Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video
Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video

Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video

22.11.2021 | 19:03

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Uluslararası hukuku yok sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yeni sinsi planını devreye soktu. Türkiye’nin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen Rumlar, Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan ederek yasa dışı sondaj faaliyetine başlayacak.

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