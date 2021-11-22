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OTOMATİK OYNAT
01:07
Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video 22.11.2021 | 19:03
04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
03:14
Hasan Basri Yalçın | Küresel rekabetin iklim ayağı 22.11.2021 | 15:04
02:14
Mehmet Barlas | Çarpıcı bir deney 22.11.2021 | 12:46
07:03
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
01:38
01:55
Ömer Çelik'ten Yunan güçlerine tepki "Ahlaksızlık ve zalimlik" | Video 21.11.2021 | 13:17
18:29
03:03
Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video 21.11.2021 | 09:30
03:30
Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı | Video 21.11.2021 | 08:49
04:00
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video 20.11.2021 | 23:03
00:42
04:25
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 20.11.2021 | 20:02
00:29
01:59
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 20.11.2021 | 19:26
01:08
Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı | Video 20.11.2021 | 18:44
02:05
Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 20.11.2021 | 18:26
02:23
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Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 20.11.2021 | 16:44
03:07
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
Uluslararası hukuku yok sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yeni sinsi planını devreye soktu. Türkiye’nin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen Rumlar, Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan ederek yasa dışı sondaj faaliyetine başlayacak.