Video Haber Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!'

Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!'

Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!'
05.01.2021 | 12:46

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Salih Tuna'nın 05.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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