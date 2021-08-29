Selçuk Bayraktar: AKINCI'yı askere uğurluyoruz | Video

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce yaptığı konuşmada büyük bir hayalin gerçek olduğunu belirtti. Bayraktar: “Ekipçe üzerine titrediğimiz AKINCI’yı askere uğurluyoruz.” ifadelerini kullandı.