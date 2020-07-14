Selçuk Bayraktar'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz Şehitlerini yayınladığı bir video ile andı. Bayraktar bu videoyu "Memleket Sevdasından... O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle..." notuyla paylaştı.