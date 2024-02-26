Sirkeci-Kazlıçeşme treni kalktı! Başkan Erdoğan, makinist koltuğunda | Video

İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferler 11 yıl sonra tekrar başladı. Hat bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. 8 istasyonlu hat olan Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakika olacak. Yolculuk; tarih, turizm ve ulaşımı bir arada barındıracak.