Video Haber Son dakika! 7 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 7 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Son dakika! 7 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video
07.07.2020 | 19:27

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Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 50 bin 545 olurken, bin 53 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 250’a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 297 kişi iyileşti.

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Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 50 bin 545 olurken, bin 53 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 250'a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 297 kişi iyileşti.

Bakan Koca "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" açıklamasında bulundu.

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