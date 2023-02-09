Video Haber SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video
SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video

SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video

09.02.2023 | 08:57

AFAD 7.35 itibarıyla depremdeki son durumu açıkladı. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 00:53
Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 09.02.2023 | 09:20
Emine Erdoğan’dan Ankara’ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 04:23
Emine Erdoğan’dan Ankara'ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 09.02.2023 | 08:34
SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video 02:39
SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video 09.02.2023 | 08:57
Hatay’da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video 01:33
Hatay'da 10 yaşındaki Mehmet 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 08:20
Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı | Video 00:45
Madenciler, enkaz altından bebeği böyle kurtardı | Video 09.02.2023 | 08:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 250 adet duvar kırıcı iş makinesini deprem bölgesine gönderdi | Video 02:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 250 adet duvar kırıcı iş makinesini deprem bölgesine gönderdi | Video 09.02.2023 | 08:15
Emine Erdoğan’dan Ankara’ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 05:48
Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret | Video 09.02.2023 | 00:58
Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: Allah’ım sen bizi koru | Video 00:40
Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru" | Video 08.02.2023 | 23:22
66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu | Video 05:01
66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu | Video 08.02.2023 | 22:47
Başkan Erdoğan depremin vurduğu Adana’da | Video 03:41
Başkan Erdoğan depremin vurduğu Adana'da | Video 08.02.2023 | 22:41
Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı | Video 06:41
Enkaz altında 16 saat mahsur kalan vatandaş o anları anlattı | Video 08.02.2023 | 22:31
Elbistan’da 65 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı | Video 03:09
Elbistan’da 65 saat sonra anne ve kızı sağ çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 22:27
Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video 00:21
Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber | Video 08.02.2023 | 22:18
Son dakika: Fuat Oktay’dan Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun | Video 46:26
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun | Video 08.02.2023 | 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 03:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 08.02.2023 | 20:45
Depremde hayatını kaybeden Nusaybinli anne, baba ve çocukları yan yana defnedildi | Video 02:15
Depremde hayatını kaybeden Nusaybinli anne, baba ve çocukları yan yana defnedildi | Video 08.02.2023 | 20:23
Son Dakika: Deprem bölgesinden tahliye planı açıklaması | Video 00:40
Son Dakika: Deprem bölgesinden tahliye planı açıklaması | Video 08.02.2023 | 20:26
Havadan Adıyaman’daki yıkımın boyutu | Video 04:59
Havadan Adıyaman'daki yıkımın boyutu | Video 08.02.2023 | 19:44
5 kişilik aileden 4’ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 02:00
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 19:49
62 saat sonra 84 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video 01:44
62 saat sonra 84 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 19:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA