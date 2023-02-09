SON DAKİKA! AFAD son bilgileri paylaştı! Depremlerde 12 bin 873 can kaybı, 62 bin 937 yaralı | Video
AFAD 7.35 itibarıyla depremdeki son durumu açıkladı. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.
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