Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "27 Nisan Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır" | Video
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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında; 27 Nisan E-Muhtırası'na da değinerek "Dün AK Parti Hükümeti'ne karşı yapılmak istenen muhtıra teşebbüsünün 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. 27 Nisan Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. İlk defa hükümet verilmek istenen muhtırayı kabul etmemiş, tebellüğ etmemiş ve iade etmiştir. Bunun üzerinde iyice durmak gerekir" dedi.