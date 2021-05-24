SON DAKİKA: Alev alev böyle yandı! TSK ve MİT'in ortak operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere MİT ve TSK'dan MİT'in ortak düzenlediği operasyona ait yeni görünler orata çıktı! MİT ve TSK'dan ortak operasyonu ile 2'si üst düzey toplam 4 PKK'lı terörist havaya uçurularak etkisiz hale getirldi.