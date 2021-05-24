SON DAKİKA: Alev alev böyle yandı! TSK ve MİT'in ortak operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere MİT ve TSK'dan MİT'in ortak düzenlediği operasyona ait yeni görünler orata çıktı! MİT ve TSK'dan ortak operasyonu ile 2'si üst düzey toplam 4 PKK'lı terörist havaya uçurularak etkisiz hale getirldi.